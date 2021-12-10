Bünyan ilçesinde çiftçilik yapan Recep Akıncı, tarlasını sürerken traktörünün pulluğuna taşlar takıldığını düşündü. Kürekle pulluğa takılanları ayıran Akıncı, tarihi eser olabileceğini düşünerek, durumu yetkililere anlattı.

Müze Müdürlüğü ekipleri, heykel parçalarının pişmiş topraktan yapıldığını, Anadolu'da bulunan ilk terakota heykellerinden parçalar olabileceğini değerlendiriyor.

Eser müzede koruma altına alındı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, "Tarlasında bulduğu eseri tereddüt etmeden müzemize teslim eden Recep Akıncı'ya teşekkür ederiz. Bulunan heykel üzerinde uzmanlar detaylı bir inceleme yapacak. Eser müzemizde koruma altına alındı. Konusunda uzman olan tarihçilerimiz yaptığı inceleme sonrasında rapor hazırlayacak" diye konuştu.