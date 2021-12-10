Kastamonu'nun Bayat köyünde yaşayan Hüseyin Kapan, aracını muayene ettirmek için Tosya'da bulunan muayene istasyonuna gitti.

Evde bulunan eşi Muammer Kapan, kocasının cinayete karıştığını söyleyen bir telefon aldı.

Telefondaki kişi, Muammer Kapan'a, "80 yaşındaki bir kadının cinayeti ve altınlarının çalınması olayına karıştığı için eşini muayene istasyonunda gözaltına aldıklarını, çalınan altınlarla karşılaştırmak için evdeki bütün altınları, gönderecekleri kişiye teslim etmesini" söyledi.

Jandarma kıyafeti giymişler

Eve gelen jandarma kıyafetli iki kişiye 15 cumhuriyet altını ile 40 bin lira nakit para veren Kapan, kocasının eve gelmesi üzerine dolandırıldıklarını anladı ve durumu jandarmaya bildirdi.

Hüseyin Kapan, eşinin olaydan sonra rahatsızlandığını belirterek, "Hala kendimize gelemedik. Hacca yazılmıştım Allah nasip eder de çıkarsa oraya gidecektik eşimle birlikte. Aynı zamanda evde benim yüzde 72 zihinsel özürlü kızım var. Annesi onun başında oturuyor. Bu ikisi için biriktiriyordum parayı. Tüm paramız, yıllarımızın tasarrufu gitti. Ne yapacağımızı bilemiyoruz" dedi.