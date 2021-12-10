Gaziantep İslahiye'de bulunan Abdullah Atmaca'ya ait tek katlı evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evde küçük yaşlardaki 3 çocuğun bulunduğunu bilen komşular, alevlerin arasına girerek çocukları çıkardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Ev sahibi Atmaca, namaza gittiğini ve döndüğünde olayı öğrendiğini söyledi.

"Komşular haber verdi"

5 çocuğu olduğunu ve ikisinin okulda olduğunu söyleyen Atmaca, "Camideyken komşular gelip evde yangın olduğunu haber verdiler. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Eve geldiğimde çocuklarım dışarıdaydı. Komşularımız dışarı çıkarmış" dedi.

"Kendimi dumanların içine attım"

Komşu Emine Atmaca, düşünmeden içeri girip çocukları kurtardığını söyledi:

"Kendimi dumanların içine attım hemen çocukların 2’sini kurtardım. Dışarı çıktığımda bir çocuğun da yatak odasında olduğunu öğrendik. İçeri girip kızımla diğer çocuğu da çıkardık. Nasıl oldu bilemiyorum. İçeride hiçbir şey kalmadı. Ama çocuklar kurtuldu."

İnceleme yapan polis, evden kurtarılan bir miktar parayı ise ev sahibine tutanakla teslim etti.