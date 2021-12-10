Siirt Valiliği, Siirt, İstanbul ve Mersin'de faaliyet gösteren 7 şüpheliye, 67 kolluk görevlisinin katılımı ile eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, “3 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu maddenin kullanılmasını kolaylaştırmak, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak ve 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçlarının işlendiği belirtildi.

Yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklanarak Batman'a bağlı Beşiri ilçesi T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Operasyonda yapılan ev ve iş yeri aramalarında; 3 adet 9 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca, 1 adet 7,65 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 30 adet 7,65 milimetre çaplı tabanca fişeği, 435 gram toz esrar, 1,5 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 5 adet cep telefonu ele geçirildi.