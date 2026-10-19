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Dünya
AA 19.10.2026 07:58

Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail saldırılarına maruz kalan öğrencilere uluslararası koruma istedi

Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail'in son 24 saatte Gazze'de 3 öğrenciyi öldürdüğünü belirterek, çocukların korunması için uluslararası eylem çağrısında bulundu.

Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail saldırılarına maruz kalan öğrencilere uluslararası koruma istedi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki öğrencilerin hayatını tehdit eden risklerin artış gösterdiği ifade edildi.

İsrail'in 3 öğrenciyi öldürdüğüne işaret edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve uluslararası insan hakları örgütlerine çocuklara koruma sağlama, okullara ve eğitim noktalarına güven içinde ulaşmalarını garanti etme ve işlenen ihlalleri belgeleme çağrısı yapıldı.

Yerel basına göre, Filistinli çocuklardan ikisi İsrail askerlerinin açtığı ateş, biri de okuldan dönerken uğradığı hava saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

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