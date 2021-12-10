Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 15:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da ambulans yayaya çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ’da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya ambulans çarptı. Olayda, yaya ve ambulans görevlisi yaralandı.
Doğukent Mahallesi'nde meydana gelen kazada, hastaneye vaka bıraktıktan sonra istasyona seyir halinde olan ambulans, yolun karşısına geçen yayaya çarptı.
Kazada yaya ve ambulans görevlisi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Ambulans Elazığ Trafik Kazası
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