Doğukent Mahallesi'nde meydana gelen kazada, hastaneye vaka bıraktıktan sonra istasyona seyir halinde olan ambulans, yolun karşısına geçen yayaya çarptı.

Kazada yaya ve ambulans görevlisi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.