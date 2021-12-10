Aksaray'da Mustafa Ç. isimli şahsın kaçak kazı yaptığı ve bu kazılardan elde ettiği tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, şüpheliyi takibe aldı. Mustafa Ç., tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 2 adet detektör, 1 adet kadın heykeli ve 135 adet sikke ele geçirildi.