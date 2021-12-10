Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 14:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tarihi eserleri satarken suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Aksaray'da elindeki tarihi eserleri satmak isteyen şüpheli, suçüstü yakalandı. Aramalarda detektör, kadın heykeli ve çok sayıda sikke ele geçirildi.
Aksaray'da Mustafa Ç. isimli şahsın kaçak kazı yaptığı ve bu kazılardan elde ettiği tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, şüpheliyi takibe aldı. Mustafa Ç., tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandı.
Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 2 adet detektör, 1 adet kadın heykeli ve 135 adet sikke ele geçirildi.
Etiketler: Aksaray Kaçakçılık Tarihi Eser
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