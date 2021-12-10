Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaris'e tatile gelen İngiliz turistlerin İngiltere bankalarındaki mevduat hesaplarını ele geçiren ve bazı hesap sahipleri ile ortak hareket eden dolandırıcılık şebekesini deşifre etti.

Şebeke, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı.

Yüklü Miktarda Para Trafiği Tespit Edilldi

Şüphelilerin banka hesaplarında yüksek miktarda para trafiği tespit edildi. Takibin ardından dün Muğla'nın Menteşe, Marmaris ve Bodrum ilçeleri ile İzmir'de 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, dolandırıcılık şebekesinin yöneticisi konumundaki S.A., N.A., Ö.T., B.Ç., E.D., E.D., B.A., M.A., A.S., T.B. ve İ.Ö., gözaltına alındı.

Şüphelilerin, İngiltere bankalarından kredi çekerek, toplam 32 milyon lira dolandırdıkları belirlendi.

5 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A., B.Ç., B.A., N.A. ve T.B., tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.