Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan yol kontrolünde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu.

Otomobil sürücüsü polise, kendisine ait olmayan sürücü belgesini gösterdi.

Yapılan araştırmada ismi T.K. olduğu belirlenen şüpheli hakkında 5 ayrı dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan Adana'nın Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığınca arama kararı olduğu belirlendi.

Araçta bulunan 2 kişinin yapılan üst aramasında 30 bin lira para, 5 cep telefonu, 19 farklı banka ve kişiler adına düzenlenmiş kartlar, başka isme düzenlenmiş farklı kurumlara kayıtlı 2 kimlik kartı ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınarak ekiplere teslim edildi.