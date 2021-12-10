Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İşçileri katleden 2 PKK'lı teröriste 4'er kez müebbet hapis
Geçen yıl Şırnak'ta, işçi Emin Eruğul, Hacı Atilla, Nesim Bektaş ve Osman Tuncay'ı şehit eden 2 sanığa, 4'er kez müebbet hapis cezası verildi.
Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Orhan Özdemir ve Serdar Özdemir katıldı.
Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, 2 sanığı "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 4'er kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Şırnak Cudi Dağı Kurtik Tepe mevkisinde, 17 Haziran 2020'de yol çalışması yapan firmaya ait iş makinelerine akaryakıt taşıyan pikabın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Emin Eruğul, Hacı Atilla, Nesim Bektaş ve Osman Tuncay şehit olmuştu.
Etiketler: PKK/YPG Şırnak Terör Örgütü
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