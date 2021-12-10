Afşin'de Arabisus mozaik kalıntılarının bulunması için Afşin Belediyesi harekete geçti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılan başvuru sonucu bölgede sondaj çalışmaları başladı.

İlçedeki tarihi mirasların gelecek nesillere aktarılması için çabaladıklarını belirten Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven projenin ayrıntılarını anlattı.

Kazıların bölgede Zeugma, Germenicia ve Arabisus arasındaki üçgeni tamamlayabileceğine dikkat çeken Başkan Güven, "İnşallah mozaik alanlarının varlığı tespit edilir ve sürekli kazı çalışmaları haline gelir. Burada bulunan her bulgu Afşin'e değer katacak. Özellikle alanın genişlemesi ve yeni alanların bulunması Afşin'in tarihi ve turizm değerini artıracak" dedi.

Mozaikler ortaya çıkarılırsa bölge arkeopark haline getirecek.