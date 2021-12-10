Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Barselona Sözleşmesi Taraflar Toplantısı (COP22) Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da devam ediyor.

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Mehrali Ecer, "mavi vatan" denizleri korumak için çalıştıklarını, "Denizlerde Bütünleşik Kirliliği İzleme Programı"nı hayata geçirdiklerini söyledi.

Mehrali Ecer, çalışmayı ulusal bütçe ile Türkiye’de bu alanda çalışan 90'ın üstünde bilim insanı ile yürüttüklerini anlatarak, "Denizlerimizden topladığımız verileri, Ankara'daki Bakanlığımız Sürekli İzleme Merkezi'nde takip ediyoruz. Bunu hem Türkiye İstatistik Kurumuna raporluyoruz hem de kendi envanterimizi oluşturuyoruz" dedi.

"Deniz izleme ağlarına sahip ülkeler arasında ilk sıralardayız"

Türkiye'nin hem Karadeniz'in kirliliğini önlemek için Bükreş Sözleşmesine hem de Akdeniz'in kirliliği ile mücadelede Barselona Sözleşmesine taraf olduğunu vurgulayan Ecer, deniz izleme verilerini düzenli olarak raporladıklarını, bu alanda bölgede önemli deniz izleme ağlarına sahip olan ülkeler arasında ilk sıralarda olduklarını söyledi.

Türk denizlerinde 6 araştırma gemisi ile belirlenen 423 noktada izleme programı oluşturduklarını anlatan Ecer, şöyle konuştu:

"Denizlerimizi düzenli olarak izliyor, deniz suyu kalitesini takip ediyoruz. 2014'te izleme noktaları sayısı 263'tü. Daha iyi yönetebilmek için daha fazla noktada izlemek gerekiyor. Sayıyı artırdık. Denizlerimizi izlemek için politika oluşturmak gerekiyor. İzleme programı kapsamında biyoçeşitlilik, fitoplankton, zooplankton, deniz çayırları, makroflora, radyoaktivite, deniz çöpleri gibi her türlü kirliliği izliyoruz ve veri oluşturuyoruz."

"İstasyon sayısını artırıyoruz"

Bakanlığın Çevre Referans Laboratuvarı'nda izleme çalışmalarının değerlendirmelerinin yapıldığını ve güçlü bir teknik ekiple çalıştıklarını anlatan Ecer, "İzleme programımız, tamamen yerli kaynaklarımızla oluşturulan bir programdır. 2020-2022 izleme programımızın bütçesi 20 milyon lira. İzlediğimiz verilere göre, her izleme döneminde program gözden geçirilerek, istasyon sayısını sürekli artırıyoruz" dedi.

Akdeniz ve Ege 178 noktada takip ediliyor

Mehrali Ecer, Akdeniz'in ekosistem temelli yönetimi kapsamında, 2016'da UNEP MAP tarafından belirlenen "Akdeniz Kıyılarının Entegre İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (IMAP) Programı"na uyumlu izleme programının yürütüldüğü bilgisini verdi.

IMAP kapsamında, Akdeniz'in biyoçeşitlilik, yabancı türler, kirlilik ve deniz çöpleri, kıyı ve hidrografi gibi bileşenlerin entegre şekilde izlendiğine dikkat çeken Ecer, "Akdeniz'de 82, Ege'de 96 istasyonda toplam 178 noktada izleme yapıyoruz" dedi.

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Mehrali Ecer, çok fazla kıyıdaş bulunan Akdeniz'in hep izlenmesi gerektiğini, her ülkenin en az Türkiye kadar hassasiyet göstermesini bütün uluslararası toplantılarda dile getirdiklerini vurguladı.