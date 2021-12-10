İstanbul Esenyurt'ta bankadan 296 bin dolar ile 1000 Euro para çeken kişi, para dolu çantayı aracının bagajına koyarak hareket etti.

Bir süre sonra otomobilini park eden şahıs, aracın yanından ayrıldı. Bu sırada aracın yanına yaklaşan bir kişi, bagajı açarak para dolu çantayı alarak kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin mağdur kişiyi bankadan para çekmesinden itibaren takip ettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin otomobilden para çaldıkları anların ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.

Şüphelilerin evinde 1200 dolar bulundu

Polis yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından olayı gerçekleştiren iki şüphelinin kimliğini tespit etti.

Kocaeli ve Avcılar'da yapılan operasyonda gözaltına alınan Hüseyin K. ile Sedat P., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evlerinde yapılan aramada ise 1200 dolar para ele geçirdi.

Sedat P.'nin daha önceden 36 kez gözaltına alındığı tespit edildi.