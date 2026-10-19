TCMB, perşembe günü faiz kararını açıklayacak

TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak olan Kurul, yılın yedinci faiz kararını belirleyecek. Toplantının ardından faiz kararı aynı gün saat 14.00'te Kurulun gerekçesiyle birlikte açıklanacak.
Banka, eylül ayında gerçekleştirilen son PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı.
Beklenti anketine katılan ekonomistler, ekim ayında TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekmesini bekliyor.