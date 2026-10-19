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TRT Haber, AA 19.10.2026 15:08

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı TRT 1'de

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Çekya ekibi Slavia Prag'ı ağırlayacak. Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı TRT 1'de

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 308 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 68 beraberlik aldı.

Sahadan 118 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 418 kez havalandırdı, kalesinde 433 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde 43. maç

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda yarın 43. müsabakasını oynayacak.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 42 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 7 beraberlik, 24 yenilgi yaşadı.

İstanbul temsilcisi, rakip filelere 43 gol atarken kalesinde 77 gole engel olamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde 7. sezon

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-97 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında grup aşamasında ter döktü.

İstanbul ekibi, bu sezondan önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en büyük başarısını çeyrek final oynayarak gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, 2007-08 sezonunda Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde yarı finalin kapısından dönerken Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı.

Söz konusu sezonda sarı-lacivertlileri eleyen İngiltere'nin Chelsea takımı, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna yarı finalden devam etti.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna bu sezon elemelerden katılan Fenerbahçe, toplamda 7. kez, 36 takımlı lig aşamasında ise ilk mücadelesini veriyor.

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