Marmara Denizi'nin çevresindeki illerde kendini gösteren denizanaları, bu kez Telirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarında görüldü.

Deniz yüzeyini istila eden denizanaları, gün içerisinde lodosun esmeye başlamasıyla kıyıya doğru sürüklendi. Kıyıda biriken denizanaları vatandaşlar arasında da merak konusu oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Uzmanlar, iklim değişikliğinden dolayı yükselen su sıcaklıklarının denizanası popülasyonunun artmasına sebep solduğunu söyledi.

"Denizanalarına dokunulmamalı"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Şirin, denizanalarında mevsimsel bir durum olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Beslenme tiplerinden kaynaklı fitoplanktomları tercih ediyorlar. Küresel ısınmalardan dolayı denizanalarının genel beslenmesini sağlayan fitoplanktomlar çoğaltıyor. Mevsimsel olarak hareket halinde olan denizanaları kütlesel olarak bu fitoplanktomların bulunduğu yerlerde beslenme davranışı gösteriyor. Popülasyonları çok yüksek seviyelere çıkabiliyor. Bazen çok düşük seviyelere de inebiliyor. Malesef bu durumlarla karşılaşma oranları da her geçen gün artıyor. Kesinlikle dokunulmamalı. Çünkü uzantılarında nemetosit dediğimiz bazı yapılar var. Bunlar vücudumuza temas ettiği zaman alerjik reaksiyonlara neden olabilirler ve zehirleyebilir. Bu nedenle denizanalarına kesinlikle dokunmamamız gerekiyor."

[Fotoğraf: İHA]

"Ağlarımıza zarar veriyor"

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuz da, "Ağlarımızı denizanaları yüzünden denizden alamıyoruz. Ağların gözeneklerine giriyorlar. Şimdi havanın esmesiyle kıyıya vurmaya başladı. Ağ atarken denizin altını görmüyoruz mesela, kendisi denizin altından çıkıyor. Bu sefer bize zararı çok oluyor. Yapabileceğimiz bir şey yok, oda bir deniz canlısı" dedi.