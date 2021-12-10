Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erciyes'in zirvesi beyaza büründü
Bir süredir etkili olan kar yağışı Erciyes Dağı'nı beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.
Kayseri Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Erciyes'te, 2200 metredeki Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı, Hisarcık Kapı ve Develi Kapı karla kaplandı.
Zirveye yakın yerlerde kar kalınlığı yer yer 50 santimetre ölçüldü.
Etiketler: Kar Yağışı
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