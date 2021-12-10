İl genelinde nitelikli yağma, yağmaya teşebbüs, tefecilik, tehdit, kasten yaralama gibi suçlarını işledikleri tespit edilen 14 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van, Mersin ve Mardin'de operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde ruhsatsız silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Ayrıca il genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan GBT sorgulamalarında çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.