Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 19:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te balık ölümleri tedirgin etti: İnceleme başlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Bulduk Baraj Gölü'nde balık ölümlerinin görülmesi üzerine ekipler tarafından sudan numune alınarak inceleme başlatıldı.
Bulduk Baraj Gölü'nde zaman zaman balık ölümleri görülmesi üzerine harekete geçildi.
Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılarak, gölün beslendiği Gerede Çayı'nın Bolu sınırlarındaki sudan numune alındı.
Numuneler, balık ölümlerinin nedenini belirlemek üzere analiz için laboratuvara gönderildi.
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