Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 19:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa’da evli çifti kaza ayırdı: 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Salihli ilçesinde tır ve refüje çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybetti, eşi ile 1 yaşındaki çocuğu yaralandı.
28 yaşındaki Ahmet Akıncı idaresindeki otomobil, Mersinli Mahallesi kavşağı yakınlarında önce önündeki 42 yaşındaki Erdem A.'nın kullandığı tıra ardından savrularak refüje çarptı.
Olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün eşi 23 yaşındaki Burcu Akıncı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü Ahmet Akıncı ile 1 yaşındaki kızı Deniz Akıncı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunuyor.
Etiketler: Ambulans Manisa Polis Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Karabük'te balık ölümleri tedirgin etti: İnceleme başlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz