Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 19:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
14 yıldır aranan firari hastanede yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Van'da uyuşturucu suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan ve 14 yıldır aranan kişi, hastanede yakalandı.
Van'da, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan A.A. yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2007 yılından bu yana aranan A.A.'nın Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinden randevu aldığını tespit eden ekipler harekete geçti.
A.A., hastanede hasta giriş kaydı yaptırdığı sırada yakalandı.
Etiketler: Polis Uyuşturucu Van
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