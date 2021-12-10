Körtuzla köyü mevkiinde bulunan özel firmaya ait hurdalığa malzeme toplamaya gelen kişilerin aracındaki sanayi tipi tüp yere düştü.

Tüpten sızan hidrojen sülfür ve karbonmonoksitten 10 işçi etkilendi.

Zehirlenen işçilerin bir kısmı kendi imkanlarıyla, bir kısmı da bölgeye sevk edilen ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.