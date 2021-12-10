Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 21:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arızalanan balıkçı teknesi kurtarıldı
[Fotoğraf: Sosyal Medya ]
İstanbul'da İnciburnu açıklarında arızalanan balıkçı teknesi, ekipler tarafından kurtarıldı.
İstanbul'da, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İnciburnu açıklarında makine arızası yapan balıkçı teknesinin kurtarıldığını açıkladı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, 9 metrelik teknenin KEGM-9 botu tarafından Haydarpaşa'ya yanaştırıldığı duyurdu.
İnciburnu açıklarında makine arızası yaşayan 9 metre boyundaki balıkçı teknesi, KEGM-9 botumuz tarafından Haydarpaşa’ya emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/EHRfARmkZe— KEGM (@kiyiemniyet) December 10, 2021
Etiketler: İstanbul
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