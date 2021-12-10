Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 22:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de minibüs çaya devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye’de, minibüsün çaya devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Mustafa A'nın kullandığı minibüs, Osman Nuri Saygılı Caddesi'nde seyir halindeyken Savrun Çayı'na devrildi.
Kazada, sürücü Mustafa A. ile eşi Nuray A. ve oğlu Enes A. yaralandı.
Sıkıştıkları minibüsten itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Osmaniye Trafik Kazası
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