Elazığ'da, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, "Kask Bir Tercih Değil Zorunluluktur Projesi" kapsamında kask dağıtım töreni düzenledi.

Törende konuşan Vali Ömer Toraman, İçişleri Bakanlığının ülke genelinde trafik kazalarını azaltmak için uyguladığı projeler kapsamında, motosiklet sürücülerine sembolik kask dağıtım töreni gerçekleştirdiklerini söyledi.

''Kask ölüm oranını yüzde 40 azaltıyor''

Trafik kazalarındaki ölüm ve yaralanma oranlarını azaltmak için büyük gayret sarf edildiğini, emniyet kemeri, hız ve direksiyon başında cep telefonu kullanılmaması gibi konularda kampanyalar yürütüldüğünü vurgulayan Toraman, şunları söyledi:

"Türkiye trafik kazalarında ölüm oranlarını dünya çapında yüzde 50 azaltarak büyük bir başarıya imza atmış bulunuyor. Bunu daha da düşürebilmek için hep beraber gayret gösteriyoruz, sayın Bakanımızın öncülüğünde. Burada da emniyet ve jandarma mensuplarımız yapmış oldukları denetimlerde esas olarak rehberliğe ve eğitime öncelik vererek sürücülerimizi, yayalarımızı trafik kuralları konusunda bilgilendiriyoruz.

Olası motosiklet kazalarında kask kullanılması halinde ölüm oranlarının yüzde 40, yaralanmalarında yüzde 70 oranında azaldığını biliyoruz. Bu emniyet kemeri için de geçerli. Dolayısıyla Allah göstermesin bir kaza olduğunda eğer emniyet kemerimiz bağlıysa ya da kaskımız varsa büyük ölçüde o kazayı hafif atlatma ihtimalimiz var, o yüzden hayati önem taşıyor."

''Uygun teçhizat olmadan motosiklet kullanmasınlar''

Toraman, kentte 2021 yılında meydana gelen kazalarda 23 kişinin hayatını kaybettiğini ve bunun 3'ünün motosikletlerin karıştığı kazalar olduğunu aktararak "İnşallah bu proje hedefine ulaşır, ilimizde motosiklet kullanan tüm arkadaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz, uygun teçhizat olmadan motosiklet kullanmasınlar" dedi.

Törene İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız da katıldı.