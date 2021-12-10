Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 22:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yaşlı kadının 3 milyon lirasını dolandıran zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, yaşlı kadının 3 milyon lirasını dolandırdı.
Aydın’ın Nazilli ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki H.G'yi telefonla arayan Halil İbrahim A, kendisini polis olarak tanıttı.
İbrahim A., FETÖ'nün kimlik bilgilerini ele geçirdiğini ve yardımcı olmak istediklerini söyleyerek 3 ay boyunca yaşlı kadından toplam 3 milyon lira aldı.
Yeniden para almaya geldiği sırada suçüstü yakalanan Halil İbrahim A., cezaevine gönderildi.
Etiketler: Aydın Dolandırıcılık
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