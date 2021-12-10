Aydın’ın Nazilli ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki H.G'yi telefonla arayan Halil İbrahim A, kendisini polis olarak tanıttı.

İbrahim A., FETÖ'nün kimlik bilgilerini ele geçirdiğini ve yardımcı olmak istediklerini söyleyerek 3 ay boyunca yaşlı kadından toplam 3 milyon lira aldı.

Yeniden para almaya geldiği sırada suçüstü yakalanan Halil İbrahim A., cezaevine gönderildi.