Açık 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.10.2026 09:22

Ömer Çelik: Bölgenin geleceği işbirliğiyle şekillenecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması’nı onaylaması, tarihi ve hukuki haklılığımızın tescilidir. Bölgenin geleceği dayatmalarla değil, hakkaniyet ve iş birliğiyle şekillenecektir" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik: Bölgenin geleceği işbirliğiyle şekillenecek

AK Parti Sözcüsü Çelik NSosyal hesabından Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması’nı onaylaması, tarihi ve hukuki haklılığımızın tescilidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Libya’nın haklarının korunması bakımından bu anlaşmanın hukuki olarak sağlam temellere dayandığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Sahadaki gerçekleri ve hukuk ilkelerini görmezden gelen beyanlar ve dayatmacı yaklaşımlar bizim için geçersizdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Mavi Vatan’daki haklarımızı ve kardeş Libya halkının haklarını güçlü bir biçimde savunacağız. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve kardeş Libya’nın haklarını yok sayan hiçbir gayrimeşru girişim başarılı olamaz. Bölgenin geleceği dayatmalarla değil, hakkaniyet ve işbirliğiyle şekillenecektir."

Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasına onay
Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasına onay

ETİKETLER
Ömer Çelik Libya
Sıradaki Haber
Edirne'deki sınır kapılarında 7 bin 160 parça tarihi eser ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:42
Müze müdürü yanlış bilgiyle tanıtılan eser nedeniyle istifa kararı aldı
10:28
Altınbaş Holding'e fon soruşturması
10:12
OpenAI’ın yapay zekaları kendi güvenlik denetimini devre dışı bıraktı
10:13
Emisyon Ticaret Sistemi'nin işleyiş kuralları belirlendi
10:02
ABD Savunma Bakanı Ukrayna'ya yönelik tutumlarının değişmediğini söyledi
09:50
Gazze'de hastane jeneratörlerini çalıştırmak için gerekli yakıt tükendi
İzmir'de 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi
İzmir'de 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi
FOTO FOKUS
Çarptığı boru başına düştü, kaskı sayesinde kurtuldu
Çarptığı boru başına düştü, kaskı sayesinde kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ