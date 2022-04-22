Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 02:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da gıda zehirlenmesi: 7 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da iftarın ardından rahatsızlanan 5'i çocuk 7 kişilik aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Yeni Mahalle'de yaşayan Taştan ailesi, iftarın ardından karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal belirtileri gösterdi.
Rahatsızlanan aile fertleri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine müracaat etti.
Yemekten zehirlendiği düşünülen 5'i çocuk 7 kişilik aile, ilk müdahale sonrası müşahede altına alındı.
Etiketler: Erzincan Gıda Zehirlenmesi
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz