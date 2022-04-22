Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 01:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir grup arasında çıkan tartışmada baba ve oğlu silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iş yeri sahibi Veysi D., oğlu Mehmet Can D. ve başka kişilerin de olduğu grup arasında henüz nedeni öğrenilemeyen tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesiyle iş yerinden çıkan şüpheli veya şüpheliler, baba ve oğluna silahla ateş etti.
Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Yaralılardan Mehmet Can D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Diyarbakır Kavga
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