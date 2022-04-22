Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iş yeri sahibi Veysi D., oğlu Mehmet Can D. ve başka kişilerin de olduğu grup arasında henüz nedeni öğrenilemeyen tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle iş yerinden çıkan şüpheli veya şüpheliler, baba ve oğluna silahla ateş etti.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan Mehmet Can D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.