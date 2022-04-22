Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 00:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da arazi kavgası kanlı bitti
[Fotoğraf: İHA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kuzenler arasında çıkan arazi kavgasında bir kişi bıçaklanarak öldü.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen Latif Ertürk ile amcasının oğlu Ömer Ertürk arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen tartışmada Ömer Ertürk, Latif Ertürk’ü bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Latif Ertürk, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Amca Halil Ertürk ve oğlu Ömer Ertürk gözaltına aldı.
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