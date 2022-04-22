Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 00:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzenini av tüfeğiyle öldüren şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Manisa'nın Salihli ilçesinde kuzenini av tüfeğiyle öldüren şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde kuzenini av tüfeğiyle öldüren şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Başlıoğlu Mahallesi'nde aralarında tarla sulama meselesi nedeniyle husumet bulunan ve aynı bölgede küçükbaş hayvan sürüsü güden A.D. ile amcasının oğlu Ramazan D. arasında Devler mevkisinde tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.D, Ramazan D'yi av tüfeğiyle öldürdü.
Suç aleti ile kaçtı
A.D, olay yerinden suç aleti ile kaçtı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
İlçe jandarma komutanlığı ekipleri, zanlının olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Ellen mevkisindeki ormanlık alanda saklandığını tespit etti.
Olay kullandığı av tüfeğiyle yakalanan A.D. gözaltına alındı.
Etiketler: Polis
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