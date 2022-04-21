Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 23:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'de Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 10 şüphelinin örgütlü olarak uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, 2 kilo 300 gram uyuşturucu, 15 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 20 sikke, 2 hassas terazi, 8 cep telefonu, 3 harici bellek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 655 lira ele geçirdi.
Operasyonda, şüphelilerden 8'i gözaltına alınırken, iki zanlının yakalama çalışması sürüyor.
Etiketler: Balıkesir Narkotik Uyuşturucu
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