Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 22:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin’de DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Mardin’de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Mardin’de silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen Suriye uyruklu 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik Artuklu ve Midyat ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Mardin Terör Örgütü Terörle Mücadele DEAŞ Suriye Irak
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