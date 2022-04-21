Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 21:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seramik fabrikasındaki iş kazasında 1 işçi öldü
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Uşak'ın Banaz ilçesindeki seramik fabrikasında yükleme makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Uşak'ın Banaz ilçesindeki seramik fabrikasında pişirme fırınında çalışan Hüsamettin Susal, seramik yükleme makinesinin altında kaldı.
Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Susal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Etiketler: Uşak İş Kazaları
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