Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 20:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da geri dönüşüm tesisinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde geri dönüşüm tesisine ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde geri dönüşüm firmasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, binanın giriş katında bulunan ilaç deposu ve 2 daireyi de etkiledi.
Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında, depo kullanılamaz hale geldi, ilaç deposu ve 2 dairede hasar oluştu.
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