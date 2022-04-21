Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı deniz uçağıyla havadan yapılan kontrol sırasında, İzmit Körfezi Koruma Klor İskelesi mevkiinde bir geminin denize petrol türevi ürünler döktüğü tespit edildi.

5 milyon 882 bin 542 lira ceza

'Chem Premier' isimli Liberya bandıralı tanker gemisine, 5 milyon 882 bin 542 lira ceza kesildi.

Kirliliğin yayılmasını önlemek amacıyla gemi çevresine bariyerler çekilerek önlem alındı.