Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 19:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 6 milyon lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
İzmit Körfezi'nde demirli Liberya bandıralı gemiye, denizi kirlettiği gerekçesiyle 5 milyon 882 bin 542 lira ceza uygulandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı deniz uçağıyla havadan yapılan kontrol sırasında, İzmit Körfezi Koruma Klor İskelesi mevkiinde bir geminin denize petrol türevi ürünler döktüğü tespit edildi.
5 milyon 882 bin 542 lira ceza
'Chem Premier' isimli Liberya bandıralı tanker gemisine, 5 milyon 882 bin 542 lira ceza kesildi.
Kirliliğin yayılmasını önlemek amacıyla gemi çevresine bariyerler çekilerek önlem alındı.
Etiketler: Deniz Kirliliği Gemi Petrol
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