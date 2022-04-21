Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 19:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te PKK/KCK üyesi 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kentteki terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına eylem arayışı içerisinde oldukları yönünde istihbari bilgilere ulaşılan 2 terörist gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü PKK/KCK Terörle Mücadele
Son Haberler
- 19:42
- 19:40
- 19:36
- 19:23
- 19:20
Sıradaki Haber
Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz