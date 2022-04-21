Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 18:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadıköy'de çatı yangını
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Kadıköy'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında önceden boşaltılan 10 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Erenköy Mahallesi Telli Kavak Sokak'ta bulunan binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
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