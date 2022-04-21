Gündoğan Küçükbük Mahallesi'ndeki bir şantiyede çalışan işçiler, deniz kıyısında hareketsiz yatan birini fark etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede bu kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cenazenin kimliği tespit edildi

Bodrum Devlet Hastanesi morguna getirilen cenazenin, beş gün önce teknesiyle denize açılan amatör balıkçı Erol Şimşek'e ait olabileceği düşünülerek yakınlarına haber verildi. Cansız bedenin Şimşek'e ait olduğunu teşhis eden yakınları büyük üzüntü yaşadı. Şimşek'in cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

5 gün önce denize açılmıştı

Geriş Mahallesi'nde yaşayan Erol Şimşek, geçtiğimiz pazar günü yaklaşık 4 metrelik "Eray 62" isimli teknesiyle denize açılmış, Şimşek'in akşam evine dönmemesi üzerine yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirmişti. Bölgede arama ve kurtarma çalışması başlatılmıştı.