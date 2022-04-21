Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 17:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
İstanbul'da, internet sitelerini kopyalayarak araç kiralamak isteyen kişilerden kapora aldığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Furkan Okudan'ın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet sitelerini kopyalayarak araç kiralamak isteyen kişilerden kapora aldığı tespit edilen 5 zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi.
Tespit edilen 6 adrese eş zamanlı yapılan baskında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon sırasındaki aramalarda 10 cep telefonu, 8 kredi kartı, bir miktar döviz ile Türk lirası ele geçirildiği öğrenildi.
Şüphelilerin Maslak'ta bulunan Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından yarın Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.
Etiketler: İstanbul Dolandırıcılık
Son Haberler
- 17:46
- 17:43
- 17:36
- 17:35
- 17:27
Sıradaki Haber
Ankara'da narkotik operasyon: 14 bin hap ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz