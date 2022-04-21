Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda panelvan devrildi: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvanın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Hüsnü K. idaresindeki panelvan otoyolun Gümüşova rampaları mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü Hüsnü K. ve araçta yolcu olarak bulunan Sahure Ç, Pembe Ç. ve Çebi Ç. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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