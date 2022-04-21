Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 19:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 4 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Cebeci Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Tarafların birbirlerine ateş etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Etiketler: Polis
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