Cebeci Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirlerine ateş etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.