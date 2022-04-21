Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 19:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 57 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 57 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı "TCSG-28" botunun operasyonuyla kurtarıldı.
Küçükkuyu'da karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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