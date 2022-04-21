Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 20:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayvalık'ta 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen teknedeki 37 düzensiz göçmeni kurtardı.
Cunda Adası'nda tıbbi yardımda bulunulup yiyecek ihtiyaçları giderilen düzensiz göçmenler, Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Balıkesir Yunanistan
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