Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 21:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da ayı saldırısı
[Fotoğraf: Reuters]
Ardahan'ın Posof ilçesinde ayı saldırısında yaralanan çoban hastanede tedavi altına alındı.
Ardahan'ın Posof ilçesi kırsalında hayvan otlatan 62 yaşındaki İhsan Çelik, dere kenarında aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.
Çobanı pençe darbeleriyle yaralayan ayı, alandan kendiliğinden uzaklaştı.
Özellikle sağ elinden yaralanan Çelik, yakınlarının yardımıyla Posof ilçesine, ardından da 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunmayan Çelik'in sağ elinde üç kırık tespit edildi.
Öte yandan ilçenin birçok bölgesinde ayıların arı kovanlarına da saldırdığı öğrenildi.
Etiketler: Ardahan
Sıradaki Haber
Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı onarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz