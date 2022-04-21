TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeler mevkiinde bir motosikletli, trafikte makas atarak hızlı bir şekilde ilerleyip, hem kendi canını hem de trafiktekilerin canını tehlikeye attı.

Kazaya davetiye çıkartarak ilerleyen motosikletli, yol üzerinde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yakalanmamak için de motosikletin plakasını eliyle kapattı.