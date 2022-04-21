Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 22:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Makas atan motosikletli yakalanmamak için plakayı kapattı
[Fotoğraf: İHA]
TEM Otoyolu'nda makas atarak trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü KGYS kameralarına yakalanmamak için plakasını kapattı.
TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeler mevkiinde bir motosikletli, trafikte makas atarak hızlı bir şekilde ilerleyip, hem kendi canını hem de trafiktekilerin canını tehlikeye attı.
Kazaya davetiye çıkartarak ilerleyen motosikletli, yol üzerinde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yakalanmamak için de motosikletin plakasını eliyle kapattı.
Etiketler: İstanbul Trafik Trafik Kazası
Son Haberler
- 22:56
- 22:50
- 22:47
- 22:37
- 22:31
Sıradaki Haber
Mardin’de DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz