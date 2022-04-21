Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 22:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te tehlikeli bisiklet yolculuğu
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te trafikte bisikletlerinin üzerine uzanarak ilerleyen 2 gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Gaziantep'te akşam trafiğin yoğun olduğu İpekyolu'nda 2 genç, bisikletlerine uzanarak trafikte ilerledi.
Sürücülerin uyarılarına aldırış etmeden yaklaşık 3 kilometre ilerleyen bisikletliler, zaman zaman zikzak çizerek yolculuğu daha da tehlikeli hale getirdi.
Dülükbaba kavşağından Kayaönü kavşağına kadar bu şekilde ilerleyen gençler, daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.
Etiketler: Gaziantep
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