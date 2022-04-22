15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bir çay bahçesinde oturan Azerbaycan uyruklu T.U. ve E.U. çifti arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.U. tabancayla karısı T.U'yu başından vurdu.

Silah sesleri üzerine zanlı E.U. bölgede bulunan çevik kuvvet polisleri ve bekçiler tarafından gözaltına alındı.

T.U. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.