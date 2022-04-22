Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 00:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocası tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Trabzon'da tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurulan Azerbaycan uyruklu kadın hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bir çay bahçesinde oturan Azerbaycan uyruklu T.U. ve E.U. çifti arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine E.U. tabancayla karısı T.U'yu başından vurdu.
Silah sesleri üzerine zanlı E.U. bölgede bulunan çevik kuvvet polisleri ve bekçiler tarafından gözaltına alındı.
T.U. ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Etiketler: Kadına Şiddet Polis
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