Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 00:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sulama kanalına düşen araçtaki 3 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişinin cesedine ulaşıldı, boğulma tehlikesi geçiren 1 kişi hastaneye kaldırıldı, 2 kişi ise aranıyor.
Şanlıurfa'da sulama kanalına araç düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve arama kurtarma ekibi yönlendirildi.
Bölgede inceleme başlatan ekipler, boğulma tehlikesi geçiren bir kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.
Vinç yardımıyla kanaldan çıkarılan araçta boğulan 3 kişinin de cesedine ulaşıldı.
Araçta bulunduğu öğrenilen 2 kişi için ise arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Olay yerine gelen Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz çalışmaları takip etti.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Trafik Kazası
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