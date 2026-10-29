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Dünya
Independent 29.10.2026 06:48

İspanya'da tren kazası: Kontrol merkezi personeli sorgulanıyor

İspanya'nın Toledo kentinde Madrid ile Sevilla arasında sefer yapan iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu en az 68 kişi hayatını kaybetti, 77 kişi yaralandı. Yetkililer, olayla ilgili olarak kontrol merkezi personelini sorguluyor.

İspanya'da tren kazası: Kontrol merkezi personeli sorgulanıyor

Madrid ile güneydeki Endülüs bölgesi arasında sefer yapan ve 544 yolcu taşıyan trenlerin çarptığı kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, kazanın, kırmızı sinyale rağmen bir trenin hareket etmesine izin verilmesiyle gerçekleştiğini ifade etti.

Puente, kontrol merkezindeki operatörlerin yanlış bir karar alarak trafiğin yeniden başlamasına onay verdiğini belirtti.

Soruşturma kapsamında Sivil Muhafızlar ve Demiryolu Kaza Araştırma Komisyonu, kaza anında hattı yöneten kontrol merkezi görevlisini sorguya çekti.

Bu felaket, İspanya'da bu yıl yaşanan ikinci büyük demiryolu kazası olarak kayıtlara geçti. Ülkede ocak ayında Cordoba yakınlarında meydana gelen tren kazasında da 46 kişi hayatını kaybetmişti.

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Hızlı Tren İspanya Tren Kazası
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