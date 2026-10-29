İspanya'da tren kazası: Kontrol merkezi personeli sorgulanıyor

Madrid ile güneydeki Endülüs bölgesi arasında sefer yapan ve 544 yolcu taşıyan trenlerin çarptığı kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, kazanın, kırmızı sinyale rağmen bir trenin hareket etmesine izin verilmesiyle gerçekleştiğini ifade etti.

Puente, kontrol merkezindeki operatörlerin yanlış bir karar alarak trafiğin yeniden başlamasına onay verdiğini belirtti.

Soruşturma kapsamında Sivil Muhafızlar ve Demiryolu Kaza Araştırma Komisyonu, kaza anında hattı yöneten kontrol merkezi görevlisini sorguya çekti.

Bu felaket, İspanya'da bu yıl yaşanan ikinci büyük demiryolu kazası olarak kayıtlara geçti. Ülkede ocak ayında Cordoba yakınlarında meydana gelen tren kazasında da 46 kişi hayatını kaybetmişti.